На Луганщине подорвался мирный житель возле линии разграничения

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства

Время чтения: 58 Секунд

На Луганщине сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства подрыва местного жителя на взрывном устройстве. Это произошло в домовладении, которое находится неподалеку от линии разграничения. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УРА-Информ.

«Вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенский районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что больницы госпитализированы 42-летнего местного жителя с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени. Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технической службы ГУНП установили, что в с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территории, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки », — сказано в сообщении.

Подрыв произошел во время поднятия доски в сарае. Один мужчина получил травмы.

«Домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенный в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не огражденное», — рассказали в ведомстве.

Правоохранителями уже открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК «Террористический акт». В данный момент проводится досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на территориях Донбасса в результате вражеского обстрела скончался военный ВСУ.