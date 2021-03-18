Политика

«Мы их уничтожим», — Арестович о войсках «Л/ДНР»

В РФ пока не решаться переводить конфликт в активную фазу

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«Армия ДНР и ЛНР» сразу же будут уничтожены ВСУ на Донбассе, так как у них сейчас нет поддержки России. Об этом заявил советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Также он считает, что в РФ пока не решаться переводить конфликт в активную фазу.

«Они просто нарвутся на реакцию международного сообщества. У них нет решительного превосходства над украинской армией. Это будет кровавая бойня для обеих сторон, которая не дает им шансов решить военные задачи таким образом, чтобы это могло принести значительные политические достижения», — отметил Арестович.

Он считает, что ждать наступления боевиков стоит лишь в том случае, если их открыто поддержит Кремль.

«Пока могу сказать следующее: без того, чтобы вмешалась российская военная машина, шансов на успех у Первого и Второго армейского корпуса вооруженных сил России, которые они по недоразумению называют „армиями ЛНР и ДНР“, нет никаких. Мы их уничтожим при любой попытке наступать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина перебросила технику в зону ООС на Донбассе. Однако, это не подготовка к активным боевым действиям, а обычная ротация бригад. 

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