Киев Общество

В Киеве вводят локдаун: какие будут ограничения

Решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям

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Власти Киева приняли решение ввести карантинные ограничения «красной» зоны. Ситуация в столице ухудшилась, и местные чиновники пошли на радикальные шаги.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве решили ввести «красную» зону карантина. Она начнет действовать с 00:01 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу. Такое решение было принято местной комиссией по чрезвычайным ситуациям, пишет УРА-Информ.

Таким образом, с 20 марта в столице будет запрещена работа учреждений культуры, в том числе кинотеатров, театров, музеев и концертных залов. Также не смогут работать торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

В столице также не разрешат проведение массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других. Также зрители не смогут присутствовать на спортивных событиях.

Стоит отметить, что проводить религиозные богослужения можно будет только при обеспечении не менее 10 квадратных метров на одного человека. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести «прокси локдаун».

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