Общество

Зеленский назначил нового командующего на пост главы ТРО Украины: кто он, и чем известен

Глава Украинского государства Владимир Зеленский принял указ о том, чтобы с поста главнокомандующего Территориальной обороны страны сняли Юрия Галушкина. Ему на смену заступит другой военный – Игорь Танцюра.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Известно, что до своего назначения Танцюра занимал должность начальника штаба. Так же был на должности заместителя командующего Сухопутными войсками страны. Его звание – генерал-майор. Еще ранее был первым замкомандира ООС.

Из особых отличий можно отметить вознаграждение Танцюры орденом Богдана Хмельницкого 3 степени в мае этого года. На этом фоне о личных данных пока ничего не говорится. Тем не менее, все ждут от этой личности исполнительности, а также успешных операций по освобождению территории Украины.

Президент назначил нового командующего Сил территориальной обороны ВСУ

Помимо этого, неизвестно, по какой причине уволили его предшественника Галушкина. Информация по этому поводу еще уточняется.

Напомним, эксперты рассказали, почему сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя.

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