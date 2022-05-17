Зеленский назначил нового командующего на пост главы ТРО Украины: кто он, и чем известен

Глава Украинского государства Владимир Зеленский принял указ о том, чтобы с поста главнокомандующего Территориальной обороны страны сняли Юрия Галушкина. Ему на смену заступит другой военный – Игорь Танцюра.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Известно, что до своего назначения Танцюра занимал должность начальника штаба. Так же был на должности заместителя командующего Сухопутными войсками страны. Его звание – генерал-майор. Еще ранее был первым замкомандира ООС.

Из особых отличий можно отметить вознаграждение Танцюры орденом Богдана Хмельницкого 3 степени в мае этого года. На этом фоне о личных данных пока ничего не говорится. Тем не менее, все ждут от этой личности исполнительности, а также успешных операций по освобождению территории Украины.

Помимо этого, неизвестно, по какой причине уволили его предшественника Галушкина. Информация по этому поводу еще уточняется.

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