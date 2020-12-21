Сколько украинцев нужно вакцинировать, чтобы победить коронавирус: важные данные

Украине не хватит бесплатных вакцин от коронавируса, чтобы полностью победить болезнь.

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В Украине еще началась вакцинация от коронавирусной инфекции, однако в Европе, и тем более Великобритании и США уже вакцинировано большое количество людей. По предварительным данным вакцинация в Украине может начаться в феврале.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий из фракции «Слуга народа» сколько Украине будет необходимо доз для того, чтобы остановить пандемию коронавируса. Он отметил, что согласно рекомендациям ВО, для этого нужно вакцинировать 50% населения Украины, что примерно составляет 20 миллионов человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году — это примерно 20 млн», — заявил он.

Он отметил, то Украина в рамках COVAX должна будет получить приблизительно доз для четырех миллионов человек. В тоже время нужно будет дополнительно закупить вакцины для 16 млн граждан.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован новый штамм коронавируса.