Общество

22 отличия: вирусологи шокированы мутацией коронавируса

Виктор

Обычно штаммы вируса отличаются друг от друга одним или двумя изменениями.

Время чтения: 52 Секунд

Новый вариант коронавируса, который быстро распространяется на юго-востоке Англии, имеет необычно большое количество мутаций, заявила вирусолог Венди Барклай.

— Обычно мы видим вирусы, которые отличаются друг от друга одним или двумя изменениями, а у этого вируса одновременно 22. Биологически возможно, что вирус мог изменить свое поведение из-за этих мутаций, -отмечает проф. Барклай, заведующий отделением инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона. Она добавила, что сейчас важно понять, эффективны ли вакцины против нового варианта вируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

В интервью Deutschlandfunk в понедельник утром вирусолог клиники Charite в Берлине Кристиан Дростен сказал, что многое из того, что было сказано и написано о новом варианте коронавируса, обнаруженном на Британских островах, еще не подтверждено с научной точки зрения. Британские ученые сообщат более подробную информацию в ближайшие дни.

Текущие утверждения о том, что новый вариант SARS-CoV-2 на 70 процентов более заразен, не основаны на надежных выводах, а являются оценками, которые просочились через политиков в СМИ. Такое мнение немецкого специалиста.

Ранее мы сообщали, что новыйтип коронавируса был обнаружен также и в Украине.

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Виктор

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