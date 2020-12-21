Смерть Кернеса: самолет с телом прибудет в Харьков сегодня

Церемония прощания с харьковским мэром состоится 23 декабря.

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Самолет с погибшим от осложнений после коронавируса телом Геннадия Кернеса прибудет в Харьков вечером 21 декабря. Работников СМИ попросили уважать усопшего и не штурмовать аэропорт в попытках уловить кадры.

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает УРА-Информ.

Он отметил, что никто их журналистов не будет допущен к авиасудну.

«Прилетает семья, я вас очень прошу, журналисты, мы не можем ограничивать ваше участие в аэропорту, но поймите ситуацию, проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии», — плодчеркнул Терехов.

«Мы ожидаем прилет самолета из Берлина сегодня с телом Геннадия Адольфовича ориентировочно в 19:00. Похороны состоятся 23 числа. Утром у нас будет отпевание в Благовещенском соборе, затем прощание в фойе Харьковского оперного театра с 9:00 до 13:00», — добавил он.

Он подчеркнул, что мэра города Харьков Геннадия Кернеса похоронят на втором кладбище. Также в день прощания с усопшим в центре Харькова будут перекрыты улицы.

«Мы понимаем, что это рабочий день… Улица Сумская будет частично закрыта… Попросим водителей воздержаться от приезда в центральную часть города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыто», — сказал Терехов.

Ранее сообщалось, что 17 декабря, всю Украина шокировала новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. После долгой борьбы в больнице в Германии глава города скончался. Бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс рассказал о том, что именно произошло. Он отметил, что утром к нему позвонила жена Кернеса и сообщила, что ее срочно вызвали в больницу ночью.