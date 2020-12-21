Общество

В Украине также выявлен новый штамм коронавируса: что известно

Виктор

Только пару дней назад стало известно, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. Спустя несколько часов сообщалось, что такие случи зафиксированы также и в других странах – Дании, Нидерландах, Австралии. В тоже время такие случаи были зафиксированы и в Украине. Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что даже у его пациентов […]

Время чтения: 48 Секунд

Только пару дней назад стало известно, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. Спустя несколько часов сообщалось, что такие случи зафиксированы также и в других странах – Дании, Нидерландах, Австралии.

В тоже время такие случаи были зафиксированы и в Украине. Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что даже у его пациентов уже был зафиксирован новый штамм опасного вируса, который на 70 процентов заразнее, чем обычный.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Один из таких примеров — мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус», — заявил Петров.

Он добавил, что также были зафиксированы случаи заражения случаи нового штамма вирус на Закарпатье.

Ранее мы сообщали, что новый штамм был зафиксирован также в Италии.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Виктор

Нужно ли паниковать: врач рассказал опасен ли новый коронавирус

На данный момент продолжается изучение нового штамма вируса, который, по предварительным данным, более заразительный.

Виктор

Мы как в консервной банке в этой «ДНР» — «власти» «республики» не пускают жителей ОРДО в Украину

Местные жители сообщают, что их могут выпустить через КПВВ только в исключительных случаях

Виктор

Вакцину от коронавируса позволили использовать в ЕС: Европейское агентство по лекарствам «дало добро»

EMA объявила, что вакцина была одобрена для использования во всех странах Европейского Союза

Виктор

В Украине могут отменить локдаун в январе: что известно

Тотальный карантин с восьмого по 24 января могут в итоге отменить или снять некоторые планирование ограничения.

Наталия

Опубликован график работы мобильного офиса «Ощадбанка» на территории ОРДО

Режим работы мобильных банков «Ощадбанка» по территории Донецкой области с 9:30 до 15:00

Виктор

22 отличия: вирусологи шокированы мутацией коронавируса

Обычно штаммы вируса отличаются друг от друга одним или двумя изменениями.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap