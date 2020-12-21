В Украине также выявлен новый штамм коронавируса: что известно

Только пару дней назад стало известно, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. Спустя несколько часов сообщалось, что такие случи зафиксированы также и в других странах – Дании, Нидерландах, Австралии. В тоже время такие случаи были зафиксированы и в Украине. Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что даже у его пациентов […]

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Только пару дней назад стало известно, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. Спустя несколько часов сообщалось, что такие случи зафиксированы также и в других странах – Дании, Нидерландах, Австралии.

В тоже время такие случаи были зафиксированы и в Украине. Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что даже у его пациентов уже был зафиксирован новый штамм опасного вируса, который на 70 процентов заразнее, чем обычный.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Один из таких примеров — мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус», — заявил Петров.

Он добавил, что также были зафиксированы случаи заражения случаи нового штамма вирус на Закарпатье.

Ранее мы сообщали, что новый штамм был зафиксирован также в Италии.