Обычная вода может спасти жизнь: врачи сказали, как вылечить целый ряд болезней

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Что может вылечить вода?

Она помогает избавиться от таких болезней, как сахарный диабет, ожирение, нарушение гормонального баланса, артрит, аритмия, мигрень, почечная недостаточность.

Правильное употребление

Стакан воды помогает утром очистить кишечник, нормализовать работу поджелудочной железы и желудка. Стакан теплой чистой воды необходимо выпить сразу после пробуждения. После этого нужно сделать утренний туалет и выпить еще 1 стакан воды. После этого можно завтракать.

Эффект на протяжении дня

Желудок промыт, вода поступила в кишечник, в течение дня вы будете ощущать бодрость и свежесть.

Какую воду брать?

Как правило, вода из-под крана не подойдет, поскольку в ней много хлорки и тяжелых металлов. Лучше брать очищенную воду из фильтров. Хотя идеальным вариантом является вода из природного источника.

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