Как начнется новое наступление РФ в Украине: Жданов представил свой прогноз

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В самом начале Жданов сказал о том, что Кремль при новом наступлении, скорее всего, будет действовать так же, как 24 февраля 2022 года. Однако, по его словам, соответствующая разница все равно будет, и далеко не в пользу оккупантов.

«Если тогда им почти никто не препятствовал, то уже в данный момент они будут вынуждены разворачиваться в предбоевой или даже боевой порядки. Происходить это будет на приграничных рубежах. Ведь мы решили обустраивать северные границы таким образом, чтобы они были сплошной линией обороны. Штурм начнется сразу же, как будет попытка прорыва границы», – заявил Жданов.

Однако, эксперт заверил, что у РФ уже нет тех резервов, которые были ранее. По его словам, Кремль скорее будет сосредотачивать свои войска для точечных ударов, как это происходит уже сегодня на Донбассе.

Напомним, РФ поставили ультиматум: стало известно, какая страна выставила требование до 24 февраля.