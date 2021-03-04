Формирование цены на газ: что придумали в правительстве

До конца второго квартала в Украине годовой продукт будет основным

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию, которая будет с формированием стоимости газа в следующем отопительном сезоне. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Фокус, которому Шмыгаль дал интервью.

Премьер заявил, что ошибка розничного рынка газа была в том, что гражданам нужна прогнозированная цена голубого топлива. При этом, потребители в Украине еще не готовы отслеживать стоимость газа и быстро менять поставщика.

«Исправление этой ошибки — запуск всеми поставщиками годового продукта, тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ. А Минсоцполитики сможет детально подсчитать субсидии», — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что этой зимой на территории Украины случился резкий скачек стоимости газа. Граждане, конечно же, были возмущены.

«Государство не могло в такой ситуации не вмешаться — мы установили прайс-кэп 6,99 грн за куб. м до 31 марта. Прайс-кэп — это условия рынка: если можешь торговать ниже указанной цены — торгуй, не можешь — уходи с рынка. Таким образом мы обеспечили стабильность», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что реформа рынка газа будет продолжаться и в дальнейшем.

«До конца второго квартала по умолчанию годовой продукт будет основным. А значит, необходимость регулировать рынок из-за ежемесячных прыжков цены отпадёт сама собой. При этом каждый потребитель будет иметь возможность и право перейти на месячный продукт и попробовать в течение 12 месяцев управлять ценой на газ в ежемесячном режиме», — резюмировал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что уже с первого апреля цены на газ и электричество для населения в Украине могут существенно пойти вверх.