В Киеве поднялся митинг: стало известно, чего требуют люди (видео)

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Очевидцы говорят о том, что люди собрались на Софийской площади. По их словам, там проходит митинг, который называется «За свободную Беларусь». Однако в другом источнике говорится о том, что люди собрались для того, чтобы почтить память погибших белорусов в 2014 году (очевидно, речь идет о тех, кого убили во время Революции Достоинства).

Маршрут и возможные другие действия собравшихся, к сожалению, неизвестны, как и то, насколько долго люди собираются митинговать. К счастью, в данный момент не сообщалось ничего о массовых беспорядках или проблемах в ходе данной акции. Она проходит достаточно мирно и без криминальных последствий.

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