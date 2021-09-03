В Киеве планируют вводить локдаун уже с 15 сентября

Столица готовится к введению жёстких карантинных мер уже через две недели.

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Об этой информации сообщило Dsnews.UA , «УРА Информ».

По нынешнему сценарию распространения коронавирусной инфекции в Киеве новый локдаун могут ввести уже с 15 сентября, сообщают СМИ. Ограничения коснутся работы сферы оказания услуг: бары, кафе, парикмахерские так же и других организаций.

Скорее всего это отразится и на работе общественного транспорта. Метро будет работать, но воспользоваться ним смогут пассажиры только через систему «Киев цифровой».

«Сообщили готовиться к 15 сентября. У Кабинета министров есть ещё чуть меньше двух недель до ввода локдауна, поэтому они следят за динамикой заболевших COVID-19, чтобы решить насколько жёсткими будут меры», — рассказал представитель агентства.

На данный момент в столице уже идёт регистрация с целью получения специальных пропусков для проезда в транспорте вовремя локдауна. Как и в прошлый период их будут выдавать предприятиям транспорта, фармации, ЖКХ и тому подобное.

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