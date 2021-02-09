Происшествия

Непогода в Киеве: за сутки травмировалось около 240 людей

Циклон, который зашел в Украину с запада, во вторник, 9 февраля, продолжит приносить снег в большинство областей

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За вчерашний день, восьмое февраля, в украинской столице, — Киеве, в результате гололеда травмировались 239 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает УРА-Информ.

“За 8 февраля из-за гололеда травмировались 239 человек, из них 25 детей”, — отмечает Вишневская.

Также известно, что за прошедшие выходные, 6-7 февраля, на улицах столицы пострадали 112 человек из-за ухудшения погодных условий.

Циклон продолжит приносить снег в большинство областей.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на выходных в украинской столице, — Киеве травмировались 112 человек. 

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