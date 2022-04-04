США могут отменить санкций, если это будет способствовать прекращению войны в Украине

Энтони Блинкен не исключает такого шага.

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США рассмотрят вопрос об отмене санкций, введенных против России, если это поможет положить конец войне и сохранить суверенитет Украины. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Таким образом, Блинкен ответил на вопрос, может ли отмена санкций против России быть частью переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, государства, которые ввели санкции, будут следовать тому, чего хочет Киев, пишет УРА-Информ.

“И если (Украина) решит, что она может положить конец этой войне, смерти и разрушениям, и обеспечить свою дальнейшую независимость и суверенитет, а для этого потребуется снятие санкций, мы, конечно, это рассмотрим”, – сказал Блинкен. По его словам, цель санкций — изменить поведение России, а не постоянно поддерживать ответный удар.

Ранее в интервью CNN Блинкен оговорился, что США сейчас сосредоточены на очередном расширении и ужесточении санкций.

Говоря о влиянии существующих ограничений в свете укрепления курса рубля, глава дипломатии США оценил, что это влияние искусственного поддержания курса и не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что, по прогнозам экономистов, в этом году Россия ждет 10 % снижение ВВП.

Ранее мы сообщали, что рф хочет призвать еще 60 тысяч солдат для войны с Украиной.