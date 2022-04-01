Экономика

Что изменится для украинцев в апреле: главное

Несмотря на войну в апреле украинцев ждет несколько изменений.

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С сегодняшнего дня, первого апреля, украинцев несмотря на вторжение россии и военное положение ждет сразу несколько изменений.

Так несмотря на большие потери от войны работающим пенсионерам должны будут пересчитать в апреле. По крайней мере, об изменениях никаких в этом плане Кабмин не сообщал. С апреля пенсионеры, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжили работу и уже заработали не менее 24 месяцев страхового стажа, получат перерасчет и прибавку к выплатам, пишет УРА-Информ.

Также с первого дня апреля в Украине будут действовать новые налоги. ФЛП первой и второй групп плательщиков единого налога имеют право не уплачивать этот налог. В тоже время большой бизнес с объемом дохода в течение календарного года до 10 миллиардов гривен  не ограничивается в количестве наемных работников и имеет возможность уплачивать единый налог с оборота в размере 2%.

Весной должны были пересмотрят тарифы на коммунальные услуги. Однако в связи с войной этот процесс заморозят.

Ранее мы сообщали, сколько домов уничтожили оккупанты в Харькове.

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Частичное возобновление работы службы доставки Turbo

Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00.

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Частичное возобновление работы службы доставки Turbo￼

Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00. Заказ все также можно оставить через корзину, в наличии широкий ассортимент продуктов в категории овощи и фрукты, выпечка, бакалея, консервы, единственный нюанс работы в текущих условиях – заказ на самовывоз. 

доставка продуктов

Как оформить заказ на сайте и получить товар? 

Условия оформления заказа не изменились, оформить покупку можно через официальный сайт компании или мобильное приложение. Единственный нюанс – значительно сократилось время работы и оформить заказ сейчас можно только на самовывоз. Зато ассортимент продуктов фактически не поменялся, в наличии проверенные, популярные марки товаров в разных категориях, свежие овощи и фрукты. Доставка продуктов в Киеве от Turbo UA позволяет купить все самое необходимое. Добавив нужные позиции в корзину, можно переходить к заполнению данных доставки. 

Сейчас самовывоз возможен по следующим адресам: 

  • Ул. Анны Ахматовой, 35а;
  • Ул. Юрия Шумского, 1б;
  • Просп. Героев Сталинграда, 6, корпус 7;
  • Ул. Ломоносова 73 Г.

Перечень dark store будет расширяться, как и зона доставки заказов велокурьерами. Создатели настроены оптимистично и до конца мая планируют охватить весь Киев в качестве зоны доставки, но естественно будут смотреть по ситуации. 

Бонусы для новых клиентов 

Все, кто еще не знаком с этой службой доставки, но хотят заказать продукты, чтобы не стоять огромные очереди в супермаркете, получат дополнительное преимущество – 30 бонусных монет TurboCoin. А за регистрацию на сервисе полагается 50 TC. Это внутренняя виртуальная валюта компании, которую можно обменять на полезные товары в каталоге. Она накапливается в личном кабинете покупателя каждый раз, когда он совершает какие-то действия – приводит друга в службу доставки, покупает продукты на определенную сумму, интересуется новинками в каталоге и оставляет отзывы. 

Впоследствии накопленные Turbo Coin можно обменять на бесплатную доставку, набор продуктов, сертификаты или пожертвовать на благотворительность, ведь компания Turbo планирует коллаборацию с другими компаниями и социальными проектами. Фирма уже успела заявить о себе, как о креативном и качественном проекте по доставке товаров, тем самым сохранив нервы и силы клиента – больше никаких проблем на кассе, траты времени на покупки и некачественных товаров. 

доставка продуктов

Преимущества доставки продуктов Turbo.ua

Сейчас работа возобновляется только частично, все возможности и преимущества заказа на Turbo не раскрыты, поэтому стоит рассказать о них дополнительно. В первую очередь эта служба доставки продуктов на дом ценится за:

  • быструю доставку от 15 минут;
  • удобный заказ из мобильного приложения;
  • лояльные цены на услуги;
  • широкий ассортимент проверенных марок;
  • выгодную программу лояльности;
  • гарантированно высокое качество продуктов. 

И это лишь малая часть того, что компания может и делает для жителей столицы. Все большее количество людей пользуются услугами доставки, ведь сумма минимального заказа – всего 100 гривен, а от 250 грн доставка бесплатная. Так что можно смело формировать список покупок, добавлять выбранные товары в корзину и получать полный пакет продуктов для употребления в свежем виде или приготовления. 

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