Происшествия

В российском Белгороде горит нефтебаза: в рф заявляют об украинских вертолетах (ВИДЕО)

Второй интересный случай, который произошел в российском городе за пару последних дней.

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Российский Белгород становится главной темой разговоров уже второй раз за несколько последних дней. Сначала там загорелись военные склады, а сегодня утром горит нефтебаза.

Тогда уже заявляли об украинском следе, но позже официально сообщили о несчастном случае. Сегодня же, первого апреля, сразу после взрывов руководство Белгородской области заявило, что взрыв – это дело рук Украины, пишет УРА-Информ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по ее ликвидации.

Он также добавил, что пожар произошел якобы “в результате авиаудара из двух вертолетов ВСУ, зашедших на территорию россии на низкой высоте”.

На данный момент Украина никак не прокомментировала эту информацию. Отметим, что в телеграм каналах начало появляться большое количество видео, с “предполагаемой” “атакой” на нефтебазу. Проверить достоверность роликов в настоящий момент не представляется возможным.

Ранее мы сообщали, что муж народного депутата Украины погиб из-за обстрелов оккупантов.

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