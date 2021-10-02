Национальный банк вводит в Украине новую монету в обращение: как она будет выглядеть(фото)

Памятная монета выпущена в честь 150-летия со дня рождения борца по класичческой (греко-римской борьбе) в супертяжёлом весе Иванна Поддубного. Его до сих пор помнят как многократного чемпиона мира в своей весовой категории.

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Об этой информации сообщил «Национальный юанк Украины» , передает Ura-inform.

Так же Поддубный был славен своей богатырской силой, мужественностью, и ловкостью. За сорок лет своей карьеры он всегда оказывался победителем и не проиграл ни одного поединка.

Изготовили монету из нейзильбера, вес её составляет 12,8 грамм, диаметр тридцать один миллиметр. Номинал данной памятной монеты буде две гривны.

Согласно описаний, на реверсе монеты размещён портрет Иванна Поддубного, годы его жизни, также на ней будет надпись «Украинский богатырь». Со всех сторон есть сцены борьбы а сбоку стоит год чеканки-2021 год.

Данная памятная монета , которая относится к серии «Выдающиеся личности Украины» выйдет тиражом тридцать пять тысяч штук.

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