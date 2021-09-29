Общество

Шмыгаль назвал когда в домах украинцев запустят отопление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал что на данный момент идёт полным ходом подготовительные мероприятия к новому отопительному сезону и они уже почти завершены.

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Об этой информации сообщил Заседание правительства , передает Ura-inform.

Готовность, со слов политика составляет более чем на  90% по всей Украине, в некоторых городах этот показатель достиг 100%. Также Шмыгаль обратил внимания что в газовых хранилищах Украины на данный момент уже есть до 18,8 млрд кубометров газа. Финансовых средств, в случае для волнительной закупки газа тоже достаточно.

Кабинет министров выступил с заявлением по отопительному сезону и озвучил в нём условия при которых подадут тепло в дома.

Согласно постановления среднесуточная температура ниже восьми градусов тепла в течении трёх суток послужит началом отопительного сегодня для украинцев.

«Местными властями отопление будет включено, когда среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов, согласно законодательства, и продержится не меньше 3 дней»,-резюмировал Шмыгаль.

Напомним ранее сообщалось, В Минсоцполитике рассказали о увеличении финансирования по программе адресной помощи переселенцев.

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