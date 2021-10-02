«А теперь оцените свои шансы на место в больнице»: в «ДНР» катастрофа с ковидными пациентами

Вакцин в ДНР нет, есть только бустер «Спутник Лайт»

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«Глава ДНР» Денис Пушилин сообщил о том, что на оккупированных территориях восточной Украины всего 3734 мест в коронавирусных отделениях 39 больниц. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДЛО СМИ.

«А теперь оцените свои шансы на место в больнице, если, не дай Бог, понадобится лечение в условиях стационара, если по состоянию на 1 октября 2021 года, на лечении (стационарном и амбулаторном) — 9447 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция», — отмечает один из пабликов.

Данная цифра занижена в разы. Так как на оккупированных территориях просто не хватает тестов. Большинство людей не могут получить лечение, так как не могут элементарно попасть к доктору.

«Медики делают максимум возможного. Мы им безмерно благодарны, но все же лучше будет, если каждый начнет выполнять санитарно-эпидемиологические требования. Носите маски, соблюдайте дистанцию, чаще мойте руки, применяйте дезсредства, обязательно прививайтесь», — отметил сам Пушилин.

Ранее сообщалось, что первого октября Украина официально перешла на электронные больничные.