Экономика

Повысят ли цены на хлебную продукцию в Украине?

Стремительная смена погодных условий в Украине многих заставляют думать о том, что урожай в нынешнем году будет меньше в сравнении с предыдущими годами.

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Невыносимая жара, сильные дожди и град уничтожили значительную часть урожая большинства фермеров Украины. Но, прогноз экспертов оказался более благоприятный. Поэтому существенного повышения цены на хлеб ожидать не стоит.

Несмотря на непогоду эксперты прогнозируют что в нынешнем году в Украине должны собрать более 60 тонн зерна. Это значительно больше чем прошлом году, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Источник. По мнению специалистов для потребностей украинцев, достаточно 25 миллионов тонн. Руководствуясь данными подсчетами можно смело сказать, что цены на мучную продукцию не повысятся.

А что же будет с гречкой?

На данный момент гречневая крупа в Украине стоит минимум 40 грн, что вызывает у населения массу негативных эмоций и возмущений. Такая стоимость значительно превышает цену в странах бывшего СНГ (Беларусь, Казахстан, Россия). Несколько месяцев назад прилавки наших магазинов наполняла крупа гречки российского производства. На данный момент Москва ввела запрет на вывоз данного продукта из страны как минимум до конца лета.

Украинские фермеры заявляют о том, что в нынешнем году посеяли меньше гречки чем в прошлом, однако урожай ожидают удачный.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине взлетят цены на продукты. Стало известно, что подорожает в ближайшее время.

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