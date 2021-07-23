Mercedes полностью перейдут на электромобили: названы сроки

На реализацию задуманного проекта уже выделили 40 миллиардов евро

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Автомобильная компания Mercedes планирует до 2030 года полностью отказаться от выпуска транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. В ближайшем будущем будут выпускаться только электромобили. Об этом сообщил концерн Daimler, который владеет брендом Mercedes, пишет УРА-Информ.

«Все новые модели „мерседесов“ будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания», отмечается в сообщении.

Также известно, что автокомпания планирует построить восемь заводов по всему миру. Там будут производить аккумуляторы для электромобилей, а также заниматься созданием глобальной сети зарядных станций.

Помимо всего прочего, на реализацию задуманного проекта уже выделили 40 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Начался самый важный этап миссии марсохода Perseverance. Он исследует камни и пыль, чтобы найти доказательства древней микробной жизни, и готовится собрать первый образец породы, который в конечном итоге окажется на Земле.