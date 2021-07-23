Технологии

Mercedes полностью перейдут на электромобили: названы сроки

На реализацию задуманного проекта уже выделили 40 миллиардов евро

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Автомобильная компания Mercedes планирует до 2030 года полностью отказаться от выпуска транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. В ближайшем будущем будут выпускаться только электромобили. Об этом сообщил концерн Daimler, который владеет брендом Mercedes, пишет УРА-Информ.

«Все новые модели „мерседесов“ будут работать на электричестве уже с 2025 года, но в течение пяти лет после этого на заводах компании продолжат выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания», отмечается в сообщении.

Также известно, что автокомпания планирует построить восемь заводов по всему миру. Там будут производить аккумуляторы для электромобилей, а также заниматься созданием глобальной сети зарядных станций.

Помимо всего прочего, на реализацию задуманного проекта уже выделили 40 миллиардов евро.

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