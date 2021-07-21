В «ДНР» сделали важное заявление по КПП «Успенка»

«Власти» заявили, что ситуация решена

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В «ДНР» официально выступили с заявлением по поводу ситуации с очередями на пропускном пункте «Успенка» на границе с Российской Федерацией. Местные «власти» заявили, что ситуацию с очередями удалось решить.

В тоже время местные жители в социальных сетях не верят таким заявлениям «властей». Они отмечают, что нужно посмотреть на ситуацию хоть на протяжении несколько часов, а лучше больше суток, а не на минутную ситуацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Один день не показатель, особенно в районе обеда. Просто едет меньше людей среди недели», — написал один из пользователей в социальной сети.

В тоже время другие отмечают, что остается много вопросов по данной ситуации.

«А почему раньше нельзя было порядок навести? А кто виновен, и кто понес ответственность за издевательство над людьми?» — спрашивает один из участников дискуссии.

Ранее мы сообщали, что местные жители очень недовольны сложившеюся ситуацией.