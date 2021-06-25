Экономика

Украинцев до конца года ждет повышение тарифов в два раза: что известно

Пока точных цен тарифов неизвестны

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В 2021 году украинцев ждут очередные повышения тарифов. Уже в июле пойдет вверх тариф на электричество, перед этим выросла цена за газ.

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента получил из Правительства прогнозы по росту тарифов на газ/тепло/горячую и холодную воду. Реальная картина заключается в том, что реальные цифры роста будут в два раза выше, чем публикуемые прогнозы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Самый большой рост ожидается на электроэнергию, цена за которую поднимется почти в два раза. Офис Президента отправил на доработку драфты Кабмина и ожидает обновлённые цифры в июле месяце», — пишет источник.

На данный момент точных цифр никто не сообщает, однако вполне вероятно, что цены на тарифы также пойдут верх. В июле месяце Офис президента должен получить новые цифры по тарифах и тогда, возможно, станут известны новые детали.

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