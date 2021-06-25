Общество

Москвичам без вакцины придется увольняться с работы, — Песков

Люди, которые не хотят делать прививку могут уволиться

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Вакцинация от коронавирусной пневмонии нового поколения остается добровольной, однако, представителям сферы услуг, которые не хотят делать прививку, следует искать работу в другой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг», — сказал Песков журналистам.

Также он отметил, что люди, которые не хотят делать прививку могут уволиться.

Ранее сообщалось, что эксперты продолжают изучать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который получил название Дельта и впервые был выявлен в Индии. Сейчас продолжаются клинические испытания этого вида ковида.

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