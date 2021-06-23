ПФУ выделил на пенсии 2,1 млрд гривен

Выплата пенсий проводится каждому пенсионеру в установленном порядке в определенную дату

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Пенсионный фонд Украины продолжает финансировать июльские пенсионные выплаты по графику. За 22 июня на данные цели было направлено 2,1 млрд гривен. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

«На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,1 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 38,0 млрд грн», — сказано в сообщении.

Пенсионные выплаты проводится каждому пенсионеру в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до первого сентября 2021 года.