Происшествия

Торнадо обрушился на Чехию: сотни людей ранены, есть погибшие

Воевода Южной Моравии назвал катастрофу адом

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По крайней мере, три человека погибли после торнадо в Чешской Моравии. Стихия разрушила две деревни, сотни людей получили ранения. Спасатели немедленно бросились на помощь, но ситуация настолько серьезна, что армия также была отправлена ​​в разрушенные города.

По словам спасателей, смерч и град размером с теннисный мяч обрушились на Юго-Восточную Чехию, сровняв дома с землей и вызвав пока что неизвестное число погибших, пишет УРА-Информ.

Губернатор Южной Моравии потрясен разрушением, нанесенным смерчем. На фотографиях видны разрушенные дома и развалины на улицах. На видео из региона в социальных сетях видны поврежденные здания и автомобили, вырванные пни и несколько пожаров с густым черным дымом.

Это ад, — сказал после визита воевода Южной Моравии Ян Гролич. Мэр города Хруски заявил, что половина его села была сровнена с землей.

Представитель местной службы экстренной помощи Хедвик Кропаков сообщил о трех погибших, но многие люди все еще остаются под завалами.

Ранее мы сообщали, что в США мужчина застрелил кассира после спора из-за масок.

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