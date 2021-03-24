Проблема воды в Крыму: в РФ планируют пробить сухопутный коридор через Украину

РФ, помимо военной агрессии на Донбассе, ведет еще и информационную войну с Украиной

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Российская Федерация сейчас рассматривает семь возможных направлений, для того чтобы пробить сухопутный коридор через украинские территории в аннексированном Крыму. Об этом в эфире ObozrevatelTV сообщил эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев, передает УРА-Информ.

России это жизненно необходимо, именно для обеспечения Крыма пресной водой.

«Генерал Бен Ходжес, известный военный аналитик, бывший военный руководитель высшего уровня на европейском театре военных действий, говорит о том, что Российская Федерация не отказалась от плана пробития сухопутного коридора по материковой части Украины в Крым. Потому что вопрос обеспечения Крыма питьевой водой является самым актуальным», — подчеркнул он.

В Генштабе ВСУ предполагают, что РФ может зайти на белорусское и приднестровское направление. Однако, Украине стоит быть готовой к отражению военной агрессии с любой из сторон. Селезнев еще добавил, что РФ, помимо военной агрессии на Донбассе, ведет еще и информационную войну с Украиной.

«Украинская разведка неоднократно сообщала о том, что материально-технические средства, боеприпасы достаточно активно завозились через неконтролируемый участок границы. Соответствующие силы и средства у россиян есть. А для того, чтобы действовать дальше, им нужно создать определенное информационное поле. Именно над этим работают медиа РФ», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 19 марта, во время своего выступления в Верховной Раде Украины выразил поддержку территориальному суверенитету и целостности украинского государства, а также приветствовал инициативу Киева по созданию Крымской платформы.