Экономика

«В тихом „омуте“ снова кипиш»: Пушилин требует свою долю

Развитие данного инцидента может быть самое непредсказуемое

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Местный «глава» ОРДО Денис Пушилин начал припоминать своим помощникам, что не получил свою долю за металлолом, который был вывезен из Донецкого аэропорта. Информацию подтвердил блогер Артем Баровский, пишущий под ником «Простой солдат», передает УРА-Информ.

«На этот раз, из-за порезанного на металлолом Донецкого аэропорта. Какая муха укусила Пушилина, но он начал припоминать своим верным помощникам, что не получил свою долю. Развитие данного инцидента может быть самое непредсказуемое. Кто-то „сядет“, кого-то взорвут и т. д. Ничего не меняется!» — отмечает Баровский.

Также он подчеркнул, что суммы, которые задолжали Пушилину действительно огромны.

«Все им мало! То сети супермаркетов „кочуют“ от одной первой леди, к другой. А теперь и до этого докатились!» — подчеркнул блогер.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях восточной Украины якобы грядут новые волнения.

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