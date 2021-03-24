В Украине суд разрешил не пускать непривитых детей в школу

Государство таким образом реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса

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Верховный Суд Украины признал законным отстранение от занятий в школе непривитого ребенка, поскольку это обеспечивает безопасность для всех учеников. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

«Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту. Согласно ст. 53 Закона Украины «Об образовании», соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среде. В соответствии с положениями ст. 3 Конвенции о правах ребенка, во всех вопросах детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей. Закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку», — говорится в нем.

В суде также подчеркнули, что индивидуально право отказа от прививки в данном случае противопоставляется общему праву людей, которые сделали прививки детям на безопасность и направили своих детей в учебное заведение для получения образования.

При этом, право ребенка на получение образования не нарушено, так как для граждан, что не могут посещать учебное заведение были установлены альтернативные способы получения образования.

«Решая вопрос о соотношении норм статей 3 и 53 Конституции, нельзя не признать приоритетность обеспечения безопасности жизни, здоровья и безопасности человека над правом на образование», — добавили в пресс-службе.

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