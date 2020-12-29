В Кабмине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств

Время чтения: 51 Секунд

Власти Украины установили единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Теперь стоимость составляет 1,68 грн/кВт-ч. Об этом пишет УРА-Информ.

Кабине министров Украины с первого января 2021 года принял решение отменить льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц. Ранее тариф составлял 90 копеек. Теперь стоимость электроэнергии для домашних потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн за кВт-ч на период до 31 марта.

Стоит отметить, что стоимость продажи электроэнергии НАЭК Энергоатом в рамках ПСО была зафиксирована на уровне 150 грн/МВт-ч.

«Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВ-ч с НДС и продажу Энергоатомом э/э в рамках ПСО по двусторонним договорам Гарантированному покупателю по цене 150 грн/МВт-ч», — заявил глава Минэнерго Юрий Витренко.

Ранее сообщалось, что в ходе грядущего реформирования АО «Укрзализныця» имеет серьезные надежды на поддержку со стороны государства.