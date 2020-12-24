Экономика

Реформирование УЗ: в компании надеяться на поддержку государства

Наталия

В УЗ уже были сделаны первые важные шаги на пути успешной трансформации

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В ходе грядущего реформирования АО «Укрзализныця» имеет серьезные надежды на поддержку со стороны государства.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Владимир Жмак во время пресс-конференции «Трансформация «Укрзализныци: на пути к анбандлингу», передает УРА-Информ.

Он отметил, что уже были сделаны первые важные шаги на пути успешной трансформации. Наибольшим успехом, по его мнению, является включение в Госбюджет на грядущий год средств на нужды Ж/Д.

«Впервые за годы независимости в государственном бюджете Украины выделены средства на приобретение пассажирского подвижного состава и электрификацию отдельных участков железнодорожной инфраструктуры. Вместе с тем эффективность использования этих средств зависит не только от УЗ, но и от слаженной работы многих органов центральной власти», — отметил руководитель «Укрзализныци».

УЗ планируют превратить в компанию с эффективной моделью управления. Это будет сделано для того, чтобы она стала прибыльным бизнесом.

«Мы хотим достичь основного — чтобы была личная ответственность, а не коллективная безответственность, чтобы каждый менеджер отвечал за свой участок работы. В результате мы получим увеличение объемов перевозок, а следовательно увеличение доходов, а также достигнем самоокупаемости пассажирских перевозок», — сообщил Владимир Жмак.

Ранее сообщалось, что из-за сильного гололеда на территории Украины произошла задержка движения некоторых поездов, а в аэропорту «Киев» и вовсе отменили несколько рейсов. 

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Наталия

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