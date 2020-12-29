Политика Экономика

Бюджет США: Палата представителей преодолела вето Трампа

Наталия

Оборонный бюджет США на 2021 год предполагает выделение Украине $250 млн военной помощи

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Палата представителей Соединенных Штатов Америки преодолела вето главы государства Дональда Трампа, которое было наложено ним на оборонный бюджет США. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Стоит отметить, что данный законопроект, который предпологает выделение $740 млрд на оборонную политику, поддержали 322 конгрессмена. При этом, 87 человек проголосовали против.

Также известно, что наложенное Трампом вето поддержали только 66 конгрессменов-республиканцев.

При этом, сенат, где большую часть составляют республиканцы, попробует преодолеть вето Дональда Трампа сегодня, 29 декабря.

Отмечается, что оборонный бюджет США на 2021 год предполагает выделение Украине $250 млн военной помощи. Также в нем прописаны и новые санкции против российского газопровода «Северного потока-2» и Турецкого потока.

Ранее сообщалось, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наложил вето на проект военного бюджета государства на грядущий год. 

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Наталия

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