ВСУ выйдут на границы 1991года: Свитан назвал сроки

Время чтения: 1 Мин. , 6 Секунд

Об этой информации сообщил Obozrevatel, передает Ura-inform.

По его мнению, в скором времени у российских оккупантов не останется сил и не хватит боеприпасов. Свитан заявил, что полное доминирование ВСУ над армией РФ произойдет в ближайшие несколько месяцев.

«Ввиду той динамики, которая сейчас есть, любой военный аналитик может рассчитать, когда произойдет определенный перелом и наступит наше полное доминирование над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев», – отметил он.

Военный эксперт, отметил, что россияне понимают тупик, поэтому вывели производство ОПК на полную мощность.

«Где-то в феврале они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тыс. снарядов в сутки, а не 10-15 тыс., как сейчас. На такой же уровень выйдут и по ракетам. Они могут производить, по меньшей мере, 1 ракету в сутки, то есть либо они будут их накапливать и дальше использовать волнами… или по одной ракете. А уже к весне они будут затыкать дыры за счет живой силы», – подчеркнул Свитан.

Как подчеркнул военный, российский ОПК не справится с ОПК ведущих экономических стран мира, поэтому у ВСУ открываются новые перспективы:

«Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Я думаю, к этому времени мы уже должны выйти на границы 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-то под конец весны», -резюмировал Свитан.

Напомним, ранее сообщалось, пора заканчивать войну – Пентагон поставил мощный ультиматум РФ.