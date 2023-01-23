Общество

Люди потеряли рассудок – Арахамия предупредил, что у Зеленского приготовили на весну

Родион Власов

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Давид Арахамия рассказал о возможных инициативах Банковой, которые напрямую затронут жизнь в Украинском государстве и аппарат власти.

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Об этой информации сообщил Арахамия в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«С 24 февраля по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А ко многим, к сожалению, нет», – сказал в начале депутат.

Затем он добавил, что, вероятно, уже весной 2024 года начнутся облавы на тех политиков, которые, по словам Арахамии, «не понимают человеческого языка».

«В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры. Не ко времени уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. И, как сказал, наш Президент: «Эта неделя будет временем соответствующих решений», – заключил он.

Напомним, мобилизация в Украине: военное руководство Украины получило задание от Зеленского.

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