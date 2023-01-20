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Британия дала предупреждение Путину: Уоллес сказал, что решили отправить Украине

Родион Власов

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обратился напрямую к диктатору РФ Владимиру Путину с достаточно резким заявлением.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Мы никуда не собирается уходить, господин Путин. Мы стоим за Украину», – коротко подметил в начале министр обороны.

Затем он добавил, что в Украину отправляются целых 600 ракет Brimstone. По его словам, эти снаряды помогут ВСУ доминировать на поле боя против оккупантов. Что примечательно, недавно еще в Лондоне анонсировали передачу официальному Киеву танков Challenger, благодаря которым представляется возможным прорывать оборону противника.  

Таким образом, Британия снова заявила о своих серьезных намерениях противостоять Кремлю, который совершил вероломное нападение на Украину. Многие украинцы, безусловно, были благодарны Лондону за столь важное решение на фоне боевых действий.

Напомним, у Зеленского анонсировали важные события: Ермак раскрыл детали.

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