У Зеленского анонсировали важные события: Ермак раскрыл детали

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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Ермак опубликовал короткий пост с символическими смайлами. В начале читателю представлен леопард, который, вероятно, означает известные танки «Леопард-2». По словам представителя главы Украины Владимира Зеленского, это вооружение должно быть в нашем государстве.

«Ведь впереди важные события», – коротко закончил Ермак на многообещающей ноте, но не стал раскрывать никаких деталей.

Известно, что танки «Леопард-2», как правило, используются для универсального типа сражений. Однако основное их применение – это наступательная сила и поддержка пехоты. Однако применятся военные машины могут и для обороны, хотя это не ключевое их предназначение.

Напомним, Дуда озвучил, когда наступит ключевой момент в войне против РФ: встанет вопрос выживания Украины.