Выбор на УРА

У Зеленского анонсировали важные события: Ермак раскрыл детали

Родион Власов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к определенным шагам, но в данный момент они нуждаются в особой технике с Запада.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Ермак опубликовал короткий пост с символическими смайлами. В начале читателю представлен леопард, который, вероятно, означает известные танки «Леопард-2». По словам представителя главы Украины Владимира Зеленского, это вооружение должно быть в нашем государстве.

«Ведь впереди важные события», – коротко закончил Ермак на многообещающей ноте, но не стал раскрывать никаких деталей.

Известно, что танки «Леопард-2», как правило, используются для универсального типа сражений. Однако основное их применение – это наступательная сила и поддержка пехоты. Однако применятся военные машины могут и для обороны, хотя это не ключевое их предназначение.

Напомним, Дуда озвучил, когда наступит ключевой момент в войне против РФ: встанет вопрос выживания Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Как можно было избежать войны в Украине: в Европе сделали признание

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обратил внимание на то, что сказала одна из политиков Евросоюза насчет военных действий в Украинском государстве.

Родион Власов

СМИ раскрыли, что на самом деле РФ перебрасывает в цистернах в Беларусь

Россия использует железнодорожные цистерны, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.

Родион Власов

Тревожный сигнал по Бахмуту: инсайдер ОП сказал, что уже доложили Зеленскому

Источник из Офиса Президента снова предоставил важные данные по одному из направлений фронта на Донбассе.

Родион Власов

НАТО может ввести войска в Украину: Пинкус сообщил, когда это произойдёт

Американский политик Борис Пинкус открыто заявил, что НАТО рассматривает возможность введения войск в Украину.

Родион Власов

Когда ВСУ начнут контрнаступление: Жданов озвучил два условия

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ряде факторов, которые, по его мнению, позволят провести удачное контрнаступление ВСУ.

Родион Власов

18 января Путин может сделать важное заявление: СМИ выяснили, о чем говорят в РФ

В Российской Федерации снова заговорили о возможных переменах на фоне инсайдерской информации.

Recent Post

Top Category