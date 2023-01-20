США помогут Украине вернуть Крым,- NYT

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Об этой информации сообщила NYT, передает Ura-inform.

Дабы не допустить захвата новых территорий в США заявили, что помогут Украине спланировать контрнаступление с целью возвращения оккупированных РФ территорий.

Одной из вероятных целей журналисты издания NYT называют полуостров Крым. Вероятно, США помогут Украине разработать план освобождения Крыма, используя то оружие, которое есть сейчас в Украине и которое могут предоставить союзники.

Обсуждение данного плана пройдет в Германии в рамках «Рамштайна» уже на этой неделе.

В материале также говорится, что администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, У США новое требование к Зеленскому: инсайдер раскрыл, что смущает Вашингтон.