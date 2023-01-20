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Польский генерал назвал два города, которые окажутся под ударом РФ при новом наступлении

Родион Власов

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что наступает решающий и, возможно, переломный момент в российско-украинской войне. В интервью «ВВС Украина» он дал тревожный прогноз о новом наступлении России.

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Об этой информации сообщили Fakty.ua, передает Ura-inform.

По его словам, армия РФ может бить по Украине с собственной территории, в то время как тема наступления из Беларуси будет просто отвлекать внимание.

Генерал предположил, что новое наступление РФ очень вероятно, но теперь Кремль будет действовать по другому сценарию. После поражения России в весенней и летней кампании, враг начал концентрировать войска в районе Брянска, Курска и Воронежа.

По мнению генерала, Россия может снова ударить по Украине именно с этого направления и двинуться на юг. При этом сценарии под ударом могут оказаться Полтава и Днепр.

«Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении, на запад от Харькова, вдоль реки Ворскла, впадающей в Днепр. При этом сценарии под ударом оказываются – Полтава и Днепр», -отметил Скшипчак.

Он отметил, что вероятно, российский диктатор Владимир Путин не пойдет на Киев, а воспользуется стратегией малых шагов, которую он применил в 2014 году во время оккупации Луганска и Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, Дуда озвучил, когда наступит ключевой момент в войне против РФ: встанет вопрос выживания Украины.

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