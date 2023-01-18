США готовят большой проект по Украине: CNN выяснили, в чем он заключается

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», сославшийся на пресс-службу Запада CNN, передает «УРА-Информ».

«Соединенные Штаты готовят один из самых больших пакетов военной помощи Украине», – коротко сказано в сообщении.

Именно данный проект должен существенно помочь ВСУ, которые активно обороняются против оккупантов из Российской Федерации с 24 февраля. К сожалению, пока неизвестно, что вообще может входить в данный проект, поскольку информация является инсайдерской, и всех деталей пока не раскрывают. Однако многие надеются на то, что военные Украины получат в свои руки все необходимое для возврата тех территорий, которые были утверждены в 1991 году.

Напомним, тревожный сигнал по Бахмуту: инсайдер ОП сказал, что уже доложили Зеленскому.