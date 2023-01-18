Тревожный сигнал по Бахмуту: инсайдер ОП сказал, что уже доложили Зеленскому

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер говорит о том, что в Бахмутовской мясорубке есть тревожный сигнал. Он заключается в том, что идет полное окружение. Генеральный штаб уже начал предупреждать Банковую. Каждый день растут риски, что больше 2000 воинов ВСУ будут в окружении», – заявил в начале источник.

Затем было добавлено, что в самом городе создается мини-котел, из-под которого практически невозможно будет выбраться или запросить БК с подкреплением (ротацией).

«Любой, кто там останется – их ждет простая участь: или плен, или смерть, как это уже было на территории Соледара», – заключил источник.

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