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Тревожный сигнал по Бахмуту: инсайдер ОП сказал, что уже доложили Зеленскому

Родион Власов

Источник из Офиса Президента снова предоставил важные данные по одному из направлений фронта на Донбассе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер говорит о том, что в Бахмутовской мясорубке есть тревожный сигнал. Он заключается в том, что идет полное окружение. Генеральный штаб уже начал предупреждать Банковую. Каждый день растут риски, что больше 2000 воинов ВСУ будут в окружении», – заявил в начале источник.

Затем было добавлено, что в самом городе создается мини-котел, из-под которого практически невозможно будет выбраться или запросить БК с подкреплением (ротацией).

«Любой, кто там останется – их ждет простая участь: или плен, или смерть, как это уже было на территории Соледара», – заключил источник.

Как сообщалось временем ранее, Филатов назвал реальную цифру погибших в Днепре из-за удара РФ: подробности.

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