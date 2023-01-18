Общество

В школах Украины отменили важный экзамен: стало известно, что не будут проходить ученики

Родион Власов

В Министерстве образования и науки Украинского государства решили избавить школьников от дополнительного стресса, связанного с аттестацией.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей, сославшаяся на пресс-службы Минобразования и науки страны, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что речь идет о ГИА (ДПА). Власти решили отменить аттестацию не только в 2022 году, но и в 2023. Таким образом, ученики 4-х и 9-х классов не будут проходить государственную итоговую аттестацию в учебных заведениях.

Однако известно, что в данный момент это никак не касается внешнего независимого оценивания (ЗНО) после 11 класса. В предыдущем году власти не стали отменять его, но было принято решение об упрощении тестирования для выпускников старших классов.

Других инициатив со стороны Министерства принято не было. Однако до конца года дополнительные решения могут еще последовать.

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