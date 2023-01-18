Что скрывается в темноте космоса между звездами: ученые дали свой ответ

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Об этой информации сообщило издание Space, передает «УРА-Информ».

Что означает «темнота» в космосе?

Как правило, обычные люди видят в звездном небе сплошную темноту. Однако на научном языке это называется межзвездное пространство. Иными словами, то пространство, которое находится между звездами и, как многие ошибочно полагают, может быть «пустым» в прямом смысле слова. Но, как оказалось, там есть то, что представляет особый интерес для научного сообщества.

Особые элементы

Специалисты уверяют, что межзвёздная среда в большинстве своем сосредотачивает в себе атомы водорода (около 90%), а также гелия (около 8%). Именно данные элементы – это самые распространенные химические частицы во Вселенной, что возникли в качестве побочного результата от Большого взрыва. Но есть и другие детали.

Специалисты выяснили, что, если обобщить все данные, то вообще 99% среды в межзвездном пространстве занимает в широком смысле слова газ. Только 1% заключает в себе частицы пыли или льда. Кроме того, ученые обнаружили, что пыль поглощает видимые длины световых волн. Более того, по выводу специалистов, если пылевых соединений много, то она способна полноценно блокировать видимый свет объекта.

Напомним, почему инопланетяне до сих пор не связались с нами: ученые дали простой ответ.