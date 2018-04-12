16:29 12.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Кличко представит Киев на жеребьевке полуфинала Лиги чемпионов

Столичный мэр Виталий Кличко будет участвовать в церемонии жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов, которая состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Кличко представит Киев на жеребьевке полуфинала Лиги чемпионов

Известно, что он представит столицу Украины, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018.

Проводить процедуру самой жеребьевки руководителям УЕФА будут помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-капитан итальянской Ромы Франческо Тотти.

Жеребьевка начнется в 14.00 по киевскому времени. Транслировать событие будут ведущие европейские спортивные каналы. В Украине церемонию покажет канал Футбол-1.

Добавим, первые матчи 1/2 финала состоятся 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

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