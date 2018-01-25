Ворующий деньги вирус обнаружили в Google Play

Соответствующия программа была замаскирована под приложение для мониторинга криптовалют Crypto Monitor, передает РИА Новости.

Эксперты утверждают, что указанные приложения выполняли свои функции, однако могли также выводить на экран свои сообщения, воровать логины и пароли мобильного банка и перехватывать СМС двухфакторной аутентификации.

Таким образом, вирус работал с 14 приложениями польских банков. При обнаружении одного из них на устройстве троян отправлял пользователю поддельное сообщение от банка и выводил на экран поддельную форму ввода логина и пароля мобильного банка. Затем данные использовались для несанкционированного доступа к банковскому счету жертвы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали распространение программного обеспечения, которое предназначалось для удаленного негласного получения информации с мобильных терминалов.