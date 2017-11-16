Полиция В Ровенской области прикрыла подпольный цех по обработке янтаря - ФОТО

Его организовал в Украине гражданин Турецкой республики. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, во время обыска правоохранители обнаружили пять станков, а также изъяли около 260 изделий из янтаря, которые на то время были изготовлены.

По словам заместителя начальника управления полиции области Сергея Волкова, полиция также обнаружила 180 килограммов янтаря-сырца. Он также рассказал, что на работу в нелегальное производство гражданин Турции нанял пятерых местных жительниц.

Кроме того, оперативники выяснили, что владелец цеха несмотря на то, что имел регистрацию предпринимателя, документов на обработку камня не имел.

Поэтому следователи пришли к предварительным выводам, что действия иностранца можно квалифицировать как приобретение имущества преступным путем, за что ему грозит до трех лет тюрьмы. Стоимость изъятого будут определять эксперты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники Львовского отряда Государственной пограничной службы Украины обнаружили и изъяли у украинца около 20 килограммов необработанного янтаря на границе с Польшей, в пункте пропуска Угринов.