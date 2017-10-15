14:55 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176326:mysnichenko

17 человек за сутки погибло на украинских дорогах

В течение прошлых суток в Украине зафиксировано 879 ДТП.

17 человек за сутки погибло на украинских дорогах

По итогам данных ДТП зафиксирована гибель 17-ти человек. Такие данные распространитла пресс-служба Национальной полиции. Согласно этим данным – в течение прошлых суток на автодорогах страны было 879 дорожных происшествий.

Из них 123 ДТП – с пострадавшими – также добавили правоохранители. Известно, что по итогам данных аварий в течение суток 17-ть граждан погибло, а также еще 111 человек получили различные травмы.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом в дерево врезалась иномарка. По итогам данной аварии погиб водитель автомобиля – прямо на месте событий. Авария произошла 13-го октября.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив