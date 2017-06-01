За последнюю неделю на Донбассе пострадали девять мирных жителей, - Хуг

Они были ранены или пострадали, однако остались живы. Об этом в четверг, 1 июня, на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

При этом он уточнил, что среди пострадавших шесть женщин и трое мужчин. Пятеро из этих людей - на неподконтрольных украинской власти территориях, а именно в населенных пунктах Яковлевка, Александровка, Горловка и Донецкое. Четыре человека были ранены в Авдеевке и Красногоровке, - рассказал Хуг, добавив, что стороны конфликта ничего не делают для улучшения противоминной деятельности.

В первую очередь от взрыва заложенных мин и неразорвавшихся снарядов страдают мирные жители, - напомнил он. Вместе с тем представитель миссии отметил, что угрозы и риски, с которыми сталкиваются наблюдатели есть ежедневно и только на прошлой неделе было зафиксировано 34 случая ограничения свободы передвижения наших патрулей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая, боевики, которые не прекращают обстреливать украинские позиции, открыли огонь по населенному пункту Новолуганское. Тут вражеские снаряды попали на территорию сельхозпредприятие "Бахмутский аграрный союз". В результате таких действия загорелась ферма.