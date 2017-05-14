На Львовщине прямо на улице обнаружили "растяжку" с гранатой

Сотрудникам взрывотехнической службы удалось вовремя обезвредить взрывное устройство. Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области, сообщение правоохранители получили около семи часов утра.

Позвонил житель Сколе и сообщил, что обнаружил на улице Героев Макивки растяжку с гранатой РГД-5. Взрывотехники обезвредили боеприпас и передали его на экспертизу.

По указанному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что сегодня боевики десять раз стреляли в сторону украинских позиций.

По его словам противник во время обстрелов использовали восемь раз тяжелое оружие.