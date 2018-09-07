В НАТО высказались по поводу изменений Конституции Украины

Как отметили в ведомстве, тем самым Украина приняла решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остаются неизменными.

Совсем недавно Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Евросоюз.

Европейские депутаты восприняли инициативу Порошенко без энтузиазма. В ЕС считают, что у Киева есть более важные задачи, чем изменение Конституции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после принятия изменений Конституцию Украины относительно внешнего курса государства будет разработка изменений по Автономной Республике Крым. При этом глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будет созвано Конституционную комиссию в связи с будущими изменениями по АР Крым, так как они предусматривают изменения в другие разделы Конституции.